Дагестанские инфекционисты в своих блогах просят не пренебрегать профилактикой распространения коронавируса

Автор Габи

Специалисты республиканского центра инфекционных болезней, которые работают посменно в условиях карантина, обращаются к уроженцам Дагестана с просьбами не игнорировать меры профилактики распространения коронавируса.