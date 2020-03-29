ЗАМАНА - Дагестанские инфекционисты в своих блогах просят не пренебрегать профилактикой распространения коронавируса

Дагестанские инфекционисты в своих блогах просят не пренебрегать профилактикой распространения коронавируса

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29 марта, 2020. Воскресенье 19:52
Дагестанские инфекционисты в своих блогах просят не пренебрегать профилактикой распространения коронавируса

Специалисты республиканского центра инфекционных болезней, которые работают посменно в условиях карантина, обращаются к уроженцам Дагестана с просьбами не игнорировать меры профилактики распространения коронавируса.

Дагестанские инфекционисты в своих блогах просят не пренебрегать профилактикой распространения коронавируса
Общество

Публикации с призывами серьёзно отнестись к данной проблеме они выкладывают на своих страницах в социальных сетях. Подробнее об этом можно прочесть здесь

 

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