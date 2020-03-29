ЗАМАНА - В Дагестане до 5 апреля закрыты торговые центры, банкетные залы и кафе

В Дагестане до 5 апреля закрыты торговые центры, банкетные залы и кафе

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29 марта, 2020. Воскресенье 12:04
В Дагестане до 5 апреля закрыты торговые центры, банкетные залы и кафе

По указу Лидера РД Владимира Васильева, с 30 марта по 5 апреля в регионе будут закрыты рестораны, кафе, бары, дискотеки, торгово-развлекательные комплексы.

В Дагестане до 5 апреля закрыты торговые центры, банкетные залы и кафе
Общество

Вся неделя объявляется нерабочей. Необходимо следовать рекомендациям и оставаться дома. 

 

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