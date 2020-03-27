ЗАМАНА - ЕГЭ в России перенесли из-за коронавируса

ЕГЭ в России перенесли из-за коронавируса

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27 марта, 2020. Пятница 14:12
ЕГЭ в России перенесли из-за коронавируса

Министерство просвещения перенесло время проведения ЕГЭ из-за распространения коронавируса. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

ЕГЭ в России перенесли из-за коронавируса
Общество

Первый экзамен ЕГЭ в 2020 году пройдет 8 июня. Время для проведения ОГЭ для 9-го класса также изменилось — первый экзамен пройдет 9 июня.

 

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