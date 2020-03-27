ЗАМАНА - Число зараженных коронавирусом в России превысило тысячу

Число зараженных коронавирусом в России превысило тысячу

Автор
27 марта, 2020. Пятница 13:23
Число зараженных коронавирусом в России превысило тысячу

Количество заболевших коронавирусом в РФ превысило 1000 человек. Об этом сообщают данные портала стопкоронавирус.рф.

Число зараженных коронавирусом в России превысило тысячу
Общество

На 27 марта в РФ зарегистрировано 1036 случаев болезни коронавирусом, из которых 196 случаев были обнаружены за прошедшие сутки в 16 субъектах России. 45 человек смогли излечиться, еще 3 скончались. Напоминаем, что Минздрав Дагестана опровергает недостаток средств индивидуальной защиты в медучреждениях.

 

Прочитано 67 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top