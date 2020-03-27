На 27 марта в РФ зарегистрировано 1036 случаев болезни коронавирусом, из которых 196 случаев были обнаружены за прошедшие сутки в 16 субъектах России. 45 человек смогли излечиться, еще 3 скончались. Напоминаем, что Минздрав Дагестана опровергает недостаток средств индивидуальной защиты в медучреждениях.
Число зараженных коронавирусом в России превысило тысячу
- Автор Мадина
- 27 марта, 2020. Пятница 13:23
Количество заболевших коронавирусом в РФ превысило 1000 человек. Об этом сообщают данные портала стопкоронавирус.рф.
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