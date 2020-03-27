Число зараженных коронавирусом в России превысило тысячу

Количество заболевших коронавирусом в РФ превысило 1000 человек. Об этом сообщают данные портала стопкоронавирус.рф.

На 27 марта в РФ зарегистрировано 1036 случаев болезни коронавирусом, из которых 196 случаев были обнаружены за прошедшие сутки в 16 субъектах России. 45 человек смогли излечиться, еще 3 скончались. Напоминаем, что Минздрав Дагестана опровергает недостаток средств индивидуальной защиты в медучреждениях.