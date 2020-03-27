Как заметил Брико, коронавирус, как и другие острые респираторные вирусы, характеризуется «сезонным повышением в осенне-зимний период». По мнению Брико, эпидемия коронавируса спадет к началу мая.
Главный эпидемиолог Минздрава дал прогноз по коронавирусу на май
- Автор Мадина
- 27 марта, 2020. Пятница 13:14
Скорость распространения коронавируса в РФ может упасть к началу мая. Такой прогноз объявил главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Николай Брико, сообщает «Интерфакс».
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