ЗАМАНА - Главный эпидемиолог Минздрава дал прогноз по коронавирусу на май

Главный эпидемиолог Минздрава дал прогноз по коронавирусу на май

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27 марта, 2020. Пятница 13:14
Главный эпидемиолог Минздрава дал прогноз по коронавирусу на май

Скорость распространения коронавируса в РФ может упасть к началу мая. Такой прогноз объявил главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Николай Брико, сообщает «Интерфакс».

Главный эпидемиолог Минздрава дал прогноз по коронавирусу на май
Общество

Как заметил Брико, коронавирус, как и другие острые респираторные вирусы, характеризуется «сезонным повышением в осенне-зимний период». По мнению Брико, эпидемия коронавируса спадет к началу мая.

 

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