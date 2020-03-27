В парке дружбы были посажены 2-х метровые саженцы липы, рябины, березы, ясеня. Как сообщает ТАСС, об этом передал заместитель директора МБУ «Махачкала-1» Усман Шихшалилов.
36 саженцев деревьев высадили в Сквере дружбы в Махачкале в память о погибших в годы войны
- Автор Мадина
- 27 марта, 2020. Пятница 11:17
В честь 75-летия Победы город Махачкала поучаствовала международной акции «Сад памяти».
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