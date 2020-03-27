ЗАМАНА - 36 саженцев деревьев высадили в Сквере дружбы в Махачкале в память о погибших в годы войны

36 саженцев деревьев высадили в Сквере дружбы в Махачкале в память о погибших в годы войны

Автор
27 марта, 2020. Пятница 11:17
36 саженцев деревьев высадили в Сквере дружбы в Махачкале в память о погибших в годы войны

В честь 75-летия Победы город Махачкала поучаствовала международной акции «Сад памяти».

36 саженцев деревьев высадили в Сквере дружбы в Махачкале в память о погибших в годы войны
Общество

В парке дружбы были посажены 2-х метровые саженцы липы, рябины, березы, ясеня. Как сообщает ТАСС, об этом передал заместитель директора МБУ «Махачкала-1» Усман Шихшалилов.

 

Прочитано 47 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top