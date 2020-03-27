ЗАМАНА - Почему эпидемия коронавируса так нравится конспирологам?

Почему эпидемия коронавируса так нравится конспирологам?

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27 марта, 2020. Пятница 09:57
Почему эпидемия коронавируса так нравится конспирологам?

Почему любое событие, которое охватывает все общество, начинает обрастать конспирологическими теориями?

Почему эпидемия коронавируса так нравится конспирологам?
Общество

Эпидемия коронавируса не избежала такой судьбы, что мы сейчас и наблюдаем. Некоторые люди отказываются верить в серьезность ситуации, что может привести к очередному заражению инфекцией.
Пандемия коронавируса обрастает множественными домыслами, вызванными элементарной паникой. Почему так происходит?
Есть несколько объяснений:
1) некоторые люди априори пытаются объяснить себе фантастическими теориями заговора то, что им не хочется признавать; 
2) отдельные группы в социальных сетях, пользователи форумов и другие конспирологи всегда будут пытаться начать панику среди своих читателей. Зачем? Ответ прост: денежное финансирование и популярность. Группы в социальных сетях получат хорошую статистику и прирост подписчиков. Пользователи форумов и блогеры-конспирологи живут за счет донатов. Новыми роликами они мотивируют своих подписчиков донатить им;
3) следующий и, наверно, самый важный тип любителей конспирологов — это «подруга тети\дяди/брат/кум/кунак/знакомый и просто «я в маршрутке услышал». Такие люди рассказывают якобы подтвержденную информацию, которую они получили из первых рук. Именно им люди чаще всего и верят, ведь почему должна врать подруга племянницы троюродного тети?
Что нужно делать, если вас пытаются убедить в подобных фантастических теориях?
1) Самое важное — полностью игнорировать это и просить собеседника поменять тему, если не получается его убедить в бредовости таких теорий; 
2) Не читать неофициальные паблики и каналы. Вся официальная и актуальная информация находится на сайте стопкоронавирус.рф и на республиканском сайте министерства здравоохранения;
3) поддерживать в себе и близких хорошее и позитивное настроение.
Паника — главный враг любой проблемы.

 

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