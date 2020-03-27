Эпидемия коронавируса не избежала такой судьбы, что мы сейчас и наблюдаем. Некоторые люди отказываются верить в серьезность ситуации, что может привести к очередному заражению инфекцией.
Пандемия коронавируса обрастает множественными домыслами, вызванными элементарной паникой. Почему так происходит?
Есть несколько объяснений:
1) некоторые люди априори пытаются объяснить себе фантастическими теориями заговора то, что им не хочется признавать;
2) отдельные группы в социальных сетях, пользователи форумов и другие конспирологи всегда будут пытаться начать панику среди своих читателей. Зачем? Ответ прост: денежное финансирование и популярность. Группы в социальных сетях получат хорошую статистику и прирост подписчиков. Пользователи форумов и блогеры-конспирологи живут за счет донатов. Новыми роликами они мотивируют своих подписчиков донатить им;
3) следующий и, наверно, самый важный тип любителей конспирологов — это «подруга тети\дяди/брат/кум/кунак/знакомый и просто «я в маршрутке услышал». Такие люди рассказывают якобы подтвержденную информацию, которую они получили из первых рук. Именно им люди чаще всего и верят, ведь почему должна врать подруга племянницы троюродного тети?
Что нужно делать, если вас пытаются убедить в подобных фантастических теориях?
1) Самое важное — полностью игнорировать это и просить собеседника поменять тему, если не получается его убедить в бредовости таких теорий;
2) Не читать неофициальные паблики и каналы. Вся официальная и актуальная информация находится на сайте стопкоронавирус.рф и на республиканском сайте министерства здравоохранения;
3) поддерживать в себе и близких хорошее и позитивное настроение.
Паника — главный враг любой проблемы.
Почему эпидемия коронавируса так нравится конспирологам?
- Автор Мадина
- 27 марта, 2020. Пятница 09:57
Почему любое событие, которое охватывает все общество, начинает обрастать конспирологическими теориями?
Эпидемия коронавируса не избежала такой судьбы, что мы сейчас и наблюдаем. Некоторые люди отказываются верить в серьезность ситуации, что может привести к очередному заражению инфекцией.
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