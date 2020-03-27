Почему эпидемия коронавируса так нравится конспирологам?

Эпидемия коронавируса не избежала такой судьбы, что мы сейчас и наблюдаем. Некоторые люди отказываются верить в серьезность ситуации, что может привести к очередному заражению инфекцией.

Пандемия коронавируса обрастает множественными домыслами, вызванными элементарной паникой. Почему так происходит?

Есть несколько объяснений:

1) некоторые люди априори пытаются объяснить себе фантастическими теориями заговора то, что им не хочется признавать;

2) отдельные группы в социальных сетях, пользователи форумов и другие конспирологи всегда будут пытаться начать панику среди своих читателей. Зачем? Ответ прост: денежное финансирование и популярность. Группы в социальных сетях получат хорошую статистику и прирост подписчиков. Пользователи форумов и блогеры-конспирологи живут за счет донатов. Новыми роликами они мотивируют своих подписчиков донатить им;

3) следующий и, наверно, самый важный тип любителей конспирологов — это «подруга тети\дяди/брат/кум/кунак/знакомый и просто «я в маршрутке услышал». Такие люди рассказывают якобы подтвержденную информацию, которую они получили из первых рук. Именно им люди чаще всего и верят, ведь почему должна врать подруга племянницы троюродного тети?

Что нужно делать, если вас пытаются убедить в подобных фантастических теориях?

1) Самое важное — полностью игнорировать это и просить собеседника поменять тему, если не получается его убедить в бредовости таких теорий;

2) Не читать неофициальные паблики и каналы. Вся официальная и актуальная информация находится на сайте стопкоронавирус.рф и на республиканском сайте министерства здравоохранения;

3) поддерживать в себе и близких хорошее и позитивное настроение.

Паника — главный враг любой проблемы.