«Береги себя - оставайся дома!» в небе над Москвой
- Автор Мадина
- 27 марта, 2020. Пятница 09:20
В небе над Серпуховом в Московской области увидели надпись - "Береги себя - оставайся дома". Видео внутри.
Эту надпись сделали российские пилоты, дабы напомнить гражданам о необходимости следовать рекомендациям и оставаться дома из-за опасности коронавируса.
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