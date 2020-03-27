Министерство отреагировало на многочисленные публикации в соцсетях, где утверждаются, что медицинские учреждения не готовы к увеличевшейся потребности в медицинских масках и антисептиках. Помимо этого, в ведомстве подчеркнули, что подведомственные учреждения в достаточном количестве снабжены резервными запасами антисептических средств и масок.
Минздрав Дагестана опроверг нехватку средств индивидуальной защиты в медучреждениях
- Автор Габи
- 27 марта, 2020. Пятница 08:38
Пресс-служба министерства здравоохранения РД проинформировала, что в поликлиниках и больницах республики отсутствует нехватка индивидуальных средств защиты.
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