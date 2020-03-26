ЗАМАНА - Артем Здунов самоизолировался после поездки за границу

Артем Здунов самоизолировался после поездки за границу

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26 марта, 2020. Четверг 14:37
Артем Здунов самоизолировался после поездки за границу

Премьер-министр Дагестана Артем Здунов пребывает в карантине после поездки за границу. Об этом сегодня, в процессе сессии Народного собрания РД, заявил Лидер РД Владимир Васильев.

Артем Здунов самоизолировался после поездки за границу
Общество

Как сообщил Васильев, премьер-министр был в коротком отпуске за границей с семьей, когда в мире начала развиваться пандемия коронавируса. При этом Васильев заметил, что сам попросил Здунова остаться в карантине. Глава Дагестана отметил, что Здунов постоянно находится на связи и работает удаленно. 28 марта его карантин закончится и премьер вернется к работе.

 

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