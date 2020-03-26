Путин допустил победу над коронавирусом за три месяца

Автор Мадина

Лидер РФ Владимир Путин назвал срок победы над коронавирусом. На собрании с представителями бизнес-сообщества он допустил возможность того, что в России пандемия коронавируса может завершиться раньше, чем через 3 месяца, сообщают в РИА Новости.