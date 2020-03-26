Также Путин прокомментировал действующие в России способы по борьбе с коронавирусом. По его словам, чем результативнее и серьезнее будут принимаемые из-за коронавируса меры, тем меньше времени они будут идти.
Путин допустил победу над коронавирусом за три месяца
- Автор Мадина
- 26 марта, 2020. Четверг 14:33
Лидер РФ Владимир Путин назвал срок победы над коронавирусом. На собрании с представителями бизнес-сообщества он допустил возможность того, что в России пандемия коронавируса может завершиться раньше, чем через 3 месяца, сообщают в РИА Новости.
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