ЗАМАНА - Путин допустил победу над коронавирусом за три месяца

Путин допустил победу над коронавирусом за три месяца

Автор
26 марта, 2020. Четверг 14:33
Путин допустил победу над коронавирусом за три месяца

Лидер РФ Владимир Путин назвал срок победы над коронавирусом. На собрании с представителями бизнес-сообщества он допустил возможность того, что в России пандемия коронавируса может завершиться раньше, чем через 3 месяца, сообщают в РИА Новости.

Путин допустил победу над коронавирусом за три месяца
Общество

Также Путин прокомментировал действующие в России способы по борьбе с коронавирусом. По его словам, чем результативнее и серьезнее будут принимаемые из-за коронавируса меры, тем меньше времени они будут идти.

 

Прочитано 47 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top