ЗАМАНА - В Петербурге вылечились от коронавируса еще три человека

В Петербурге вылечились от коронавируса еще три человека

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26 марта, 2020. Четверг 13:26
В Петербурге вылечились от коронавируса еще три человека

В Санкт-Петербурге еще 3 человека излечились от коронавируса. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на городской оперативный штаб.

В Петербурге вылечились от коронавируса еще три человека
Общество

Сообщают, что 3 вылечившихся пациентов выписываются сегодня, 25 марта, из госпиталя имени Боткина.

В больнице проходят лечение 16 жителей Петербурга.

 

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