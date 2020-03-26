Сообщают, что 3 вылечившихся пациентов выписываются сегодня, 25 марта, из госпиталя имени Боткина.
В больнице проходят лечение 16 жителей Петербурга.
В Санкт-Петербурге еще 3 человека излечились от коронавируса. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на городской оперативный штаб.
Сообщают, что 3 вылечившихся пациентов выписываются сегодня, 25 марта, из госпиталя имени Боткина.
В больнице проходят лечение 16 жителей Петербурга.
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