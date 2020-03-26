Ранее Шуана Магомедова работала на должности главного редактора "Махачкалинские известия".
Главным редактором общественно-политического журнала «Народы Дагестана» станет Шуана Магомедова
- Автор Мадина
- 26 марта, 2020. Четверг 10:54
26 марта сообщили, что новым главным редактором общественно-политического журнала «Народы Дагестана» назначили Шуану Магомедову.
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