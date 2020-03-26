Собянин призвал россиян отказаться от поездок в Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин призывает граждан других субъектов России отложить поездки в столицу. Об этом он сообщил в личном блоге.

По словам Собянина, Москва всегда ждет у себя гостей, но сейчас стоит следовать рекомендациям и отложить любые поездки, дабы не подвергаться опасности заражения коронавирусом. Вся туристическая деятельность Москвы поставлена на паузу.