По словам Собянина, Москва всегда ждет у себя гостей, но сейчас стоит следовать рекомендациям и отложить любые поездки, дабы не подвергаться опасности заражения коронавирусом. Вся туристическая деятельность Москвы поставлена на паузу.
Собянин призвал россиян отказаться от поездок в Москву
- Автор Мадина
- 26 марта, 2020. Четверг 11:20
Мэр Москвы Сергей Собянин призывает граждан других субъектов России отложить поездки в столицу. Об этом он сообщил в личном блоге.
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