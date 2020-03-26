ЗАМАНА - Рейс из ОАЭ доставил в Махачкалу 176 россиян

Рейс из ОАЭ доставил в Махачкалу 176 россиян

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26 марта, 2020. Четверг 10:19
Рейс из ОАЭ доставил в Махачкалу 176 россиян

В РД прилетел самолет из Дубая с 176 гражданами России.

Рейс из ОАЭ доставил в Махачкалу 176 россиян
Общество

Информацию об этом опубликовал официальный сайт «Молодёжь Дагестана».

Как сообщают, все 176 граждан будут пребывать 2 недели в карантине.

 

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