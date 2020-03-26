Информацию об этом опубликовал официальный сайт «Молодёжь Дагестана».
Как сообщают, все 176 граждан будут пребывать 2 недели в карантине.
В РД прилетел самолет из Дубая с 176 гражданами России.
Информацию об этом опубликовал официальный сайт «Молодёжь Дагестана».
Как сообщают, все 176 граждан будут пребывать 2 недели в карантине.
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