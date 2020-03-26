ЗАМАНА - Минздрав Республики Дагестан осудил попытки распространения недостоверной информации о заболеваниях коронавирусом

Минздрав Республики Дагестан осудил попытки распространения недостоверной информации о заболеваниях коронавирусом

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26 марта, 2020. Четверг 09:07
Минздрав Республики Дагестан осудил попытки распространения недостоверной информации о заболеваниях коронавирусом

Минздраву РД пришлось отреагировать на набравшую популярность в соцмедиа новость о якобы сбежавшем из Москвы пациенте с наличием коронавирусной инфекции.

Минздрав Республики Дагестан осудил попытки распространения недостоверной информации о заболеваниях коронавирусом
Общество

Фейк дополнили тем, что в городе Кизилюрт его сняли с поезда и по неизвестной причине привезли в детское отделение медучреждения. Данная информация, как сообщили в Минздраве РД, не соответствует действительности. С поезда в Кизилюртовскую ЦГБ госпитализировали пассажира с признаками ОРВИ, он ехал к себе домой и ниоткуда не сбегал.

После проведения у него первичного теста, коронавирус не подтвердился. Министерство напомнило об ответственности за распространение ложной информации о коронавирусе.

Более подробную информацию вы можете прочесть здесь

 

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