Путин представил экстренные меры по борьбе с коронавирусом

Лидер РФ выступил с выступлением к стране по поводу ситуации с коронавирусом и представил экстренные способы, которые будут приниматься для поддержания экономики России и ее жителей. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».