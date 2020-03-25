ЗАМАНА - Путин представил экстренные меры по борьбе с коронавирусом

Путин представил экстренные меры по борьбе с коронавирусом

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25 марта, 2020. Среда 16:43
Путин представил экстренные меры по борьбе с коронавирусом

Лидер РФ выступил с выступлением к стране по поводу ситуации с коронавирусом и представил экстренные способы, которые будут приниматься для поддержания экономики России и ее жителей. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Путин представил экстренные меры по борьбе с коронавирусом
Общество

Как заметил Путин, выплаты к 75-летию Победы в Великой отечественной войне ветеранам и труженикам тыла будут сделаны до майских праздников. Семьи, которые имеют право на материнский капитал, смогут получать дополнительные 5 тысяч рублей на каждого ребенка.

 

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