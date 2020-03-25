ЗАМАНА - В ДГУ на определенное время приостановлены «Студенческая весна» и «Спартакиада»

В ДГУ на определенное время приостановлены «Студенческая весна» и «Спартакиада»

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25 марта, 2020. Среда 15:46
В ДГУ на определенное время приостановлены «Студенческая весна» и «Спартакиада»

В ДГУ приостановили мероприятия «Студенческая весна» и «Спартакиада».

В ДГУ на определенное время приостановлены «Студенческая весна» и «Спартакиада»
Общество

В одном из телеграм-каналов опубликовали сведения о том, что ДГУ не отменяет проведение «Студенческой весны». По данному сообщению ректор ДГУ Муртазали Рабаданов заявил, что в университете на определенное время остановят мероприятия «Студенческая весна» и «Спартакиада». Также было заявлено, что в ДГУ до особого распоряжения остановлены все мероприятия.

 

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