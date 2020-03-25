В ДГУ на определенное время приостановлены «Студенческая весна» и «Спартакиада»

В одном из телеграм-каналов опубликовали сведения о том, что ДГУ не отменяет проведение «Студенческой весны». По данному сообщению ректор ДГУ Муртазали Рабаданов заявил, что в университете на определенное время остановят мероприятия «Студенческая весна» и «Спартакиада». Также было заявлено, что в ДГУ до особого распоряжения остановлены все мероприятия.