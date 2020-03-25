По нему, любой желающий может связаться: со специалистами минздрава по вопросам медицинской помощи; со специалистами Роспотребнадзора по вопросам прохождения тестирования на наличие короновирусной инфекции или сообщить о возвращении или контакте с больным, задать любой вопрос о коронавирусе и его профилактике; со специалистами фонда социального страхования по вопросам открытия больничных листов дистанционно и со специалистами Минсельхоза по вопросам наличия продовольственных товаров и цен на них. Если у человека вопрос иного характера, ему ответит оператор оперативного штаба при Правительстве РД
В Дагестане заработал единый номер горячей линии
- Автор Габи
- 25 марта, 2020. Среда 15:02
В Дагестане заработал единый номер горячей линии 8-800-35-000-63.
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