В Дагестане заработал единый номер горячей линии

По нему, любой желающий может связаться: со специалистами минздрава по вопросам медицинской помощи; со специалистами Роспотребнадзора по вопросам прохождения тестирования на наличие короновирусной инфекции или сообщить о возвращении или контакте с больным, задать любой вопрос о коронавирусе и его профилактике; со специалистами фонда социального страхования по вопросам открытия больничных листов дистанционно и со специалистами Минсельхоза по вопросам наличия продовольственных товаров и цен на них. Если у человека вопрос иного характера, ему ответит оператор оперативного штаба при Правительстве РД