ЗАМАНА - В Дагестане на карантин по коронавирусу помещены более 450 человек

В Дагестане на карантин по коронавирусу помещены более 450 человек

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25 марта, 2020. Среда 14:19
В Дагестане на карантин по коронавирусу помещены более 450 человек

На данный момент в республике Дагестан на карантине находятся 454 человека. Они приехали из стран и регионов, где выявлена сложная обстановка с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба минздрава РД в своём Instagram-аккаунте.

В Дагестане на карантин по коронавирусу помещены более 450 человек
Общество

Лица, нарушившие самоизоляцию, и, как следствие, повлекшие за собой массовое заболевание людей, будут привлечены к уголовной ответственности, отметили в ведомстве.

 

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