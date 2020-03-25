В Дагестане на карантин по коронавирусу помещены более 450 человек

Автор Габи

На данный момент в республике Дагестан на карантине находятся 454 человека. Они приехали из стран и регионов, где выявлена сложная обстановка с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба минздрава РД в своём Instagram-аккаунте.