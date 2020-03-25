Лица, нарушившие самоизоляцию, и, как следствие, повлекшие за собой массовое заболевание людей, будут привлечены к уголовной ответственности, отметили в ведомстве.
В Дагестане на карантин по коронавирусу помещены более 450 человек
- Автор Габи
- 25 марта, 2020. Среда 14:19
На данный момент в республике Дагестан на карантине находятся 454 человека. Они приехали из стран и регионов, где выявлена сложная обстановка с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба минздрава РД в своём Instagram-аккаунте.
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