ЗАМАНА - Путин обратится к россиянам из-за коронавируса

Путин обратится к россиянам из-за коронавируса

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25 марта, 2020. Среда 13:25
Путин обратится к россиянам из-за коронавируса

Пресс-секретарь Лидера РФ Дмитрий Песков объявил об обращении президента России Владимира Путина к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, передает РИА Новости.

Путин обратится к россиянам из-за коронавируса
Общество

Выступление покажут по телевидению в ближайшие часы, сообщил Песков. Как он заметил, ради обращения Путин отменил свой полет в Санкт-Петербург и остался в столице. Необходимость отмены поездки, как объяснил Песков, возникла после прошедшего 24 марта собрания с руководителями правительства, ЦБ и кремлевской администрации по вопросам поддержки россиян на фоне эпидемии коронавируса.

 

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