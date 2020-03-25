Путин обратится к россиянам из-за коронавируса

Пресс-секретарь Лидера РФ Дмитрий Песков объявил об обращении президента России Владимира Путина к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, передает РИА Новости.

Выступление покажут по телевидению в ближайшие часы, сообщил Песков. Как он заметил, ради обращения Путин отменил свой полет в Санкт-Петербург и остался в столице. Необходимость отмены поездки, как объяснил Песков, возникла после прошедшего 24 марта собрания с руководителями правительства, ЦБ и кремлевской администрации по вопросам поддержки россиян на фоне эпидемии коронавируса.