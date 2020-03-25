Выступление покажут по телевидению в ближайшие часы, сообщил Песков. Как он заметил, ради обращения Путин отменил свой полет в Санкт-Петербург и остался в столице. Необходимость отмены поездки, как объяснил Песков, возникла после прошедшего 24 марта собрания с руководителями правительства, ЦБ и кремлевской администрации по вопросам поддержки россиян на фоне эпидемии коронавируса.
Путин обратится к россиянам из-за коронавируса
- Автор Мадина
- 25 марта, 2020. Среда 13:25
Пресс-секретарь Лидера РФ Дмитрий Песков объявил об обращении президента России Владимира Путина к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, передает РИА Новости.
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