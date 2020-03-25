В Дагестане более 700 млн рублей федеральных средств планируют направить на ремонт школ

Автор Габи

Власти Дагестана в 2020 году собираются направить более 700 млн рублей средств федерального бюджета на благоустройство и капитальный ремонт 220 школ. Данной информацией поделилась минобрнауки РД Уммупазиль Омарова.