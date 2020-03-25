Глава Министерства образования и науки РД отметила, что в 2019 году в процессе реализации регионального проекта "150 школ" в надлежащее состояние были приведены 217 учебных заведений.
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Власти Дагестана в 2020 году собираются направить более 700 млн рублей средств федерального бюджета на благоустройство и капитальный ремонт 220 школ. Данной информацией поделилась минобрнауки РД Уммупазиль Омарова.
Глава Министерства образования и науки РД отметила, что в 2019 году в процессе реализации регионального проекта "150 школ" в надлежащее состояние были приведены 217 учебных заведений.
Более подробную информацию читайте на официальном сайте ТАСС
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