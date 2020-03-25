ЗАМАНА - В Дагестане более 700 млн рублей федеральных средств планируют направить на ремонт школ

В Дагестане более 700 млн рублей федеральных средств планируют направить на ремонт школ

Автор
25 марта, 2020. Среда 11:08
В Дагестане более 700 млн рублей федеральных средств планируют направить на ремонт школ

Власти Дагестана в 2020 году собираются направить более 700 млн рублей средств федерального бюджета на благоустройство и капитальный ремонт 220 школ. Данной информацией поделилась минобрнауки РД Уммупазиль Омарова.

В Дагестане более 700 млн рублей федеральных средств планируют направить на ремонт школ
Общество

Глава Министерства образования и науки РД отметила, что в 2019 году в процессе реализации регионального проекта "150 школ" в надлежащее состояние были приведены 217 учебных заведений.

Более подробную информацию читайте на официальном сайте ТАСС

 

Прочитано 40 раз

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top