Это первый садик, который будет построен в Сулаке за прошедшие 70 лет. Об этом 25 марта передает ТАСС помощник главы Кировского района Махачкалы Гянжеви Гаджибалаев. Подробнее можно прочитать тут.
Первый детсад за последние 70 лет построят в дагестанском поселке Сулак
- Автор Мадина
- 25 марта, 2020. Среда 10:45
Детский сад на 200 мест отстроят до конца 2020 года в поселке Сулак Кировского района Махачкалы по национальному проекту "Демография".
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