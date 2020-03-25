Это будет первое дошкольное учреждение, построенное в населённом пункте за последние 70 лет. Данную информацию сообщил помощник главы Кировского района столицы республики Гянжеви Гаджибалаев. Подробнее читайте в ТАСС
Первый детсад за последние 70 лет построят в дагестанском поселке Сулак
- Автор Габи
- 25 марта, 2020. Среда 10:44
Детский сад на 200 мест будет построен до конца 2020 года в посёлке Сулак Кировского района города Махачкалы в соответствии с национальным проектом "Демография".
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