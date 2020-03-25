ВЦИОМ составил рейтинг поправок к Конституции РФ
- Автор Мадина
- 25 марта, 2020. Среда 10:05
Всероссийский центр изучения общественного мнения составил рейтинг самых важных с точки зрения граждан России поправок, планируемых к вводу в Конституцию.
На верхушке рейтинга разместились поправки по контролю за медициной, обязательной социальной поддержке несовершеннолетних, защите уникальной природы России и гарантии социальных и пенсионных индексируемых выплат.
Самое маленькое количество голосов набрано в пользу поправки о расширении полномочий Государственной думы России.
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