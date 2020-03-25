ЗАМАНА - ВЦИОМ составил рейтинг поправок к Конституции РФ

ВЦИОМ составил рейтинг поправок к Конституции РФ

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25 марта, 2020. Среда 10:05
ВЦИОМ составил рейтинг поправок к Конституции РФ

Всероссийский центр изучения общественного мнения составил рейтинг самых важных с точки зрения граждан России поправок, планируемых к вводу в Конституцию.

ВЦИОМ составил рейтинг поправок к Конституции РФ
Общество

 На верхушке рейтинга разместились поправки по контролю за медициной, обязательной социальной поддержке несовершеннолетних, защите уникальной природы России и гарантии социальных и пенсионных индексируемых выплат.

Самое маленькое количество голосов набрано в пользу поправки о расширении полномочий Государственной думы России.

 

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