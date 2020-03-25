ЗАМАНА - Вадим Дибияев призвал родителей махачкалинских школьников проявлять сознательность

Вадим Дибияев призвал родителей махачкалинских школьников проявлять сознательность

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25 марта, 2020. Среда 08:20
Вадим Дибияев призвал родителей махачкалинских школьников проявлять сознательность

В соцсетях интенсивно распространяется ложная информация о том, что учебный год в РД  завершат раньше времени.

Вадим Дибияев призвал родителей махачкалинских школьников проявлять сознательность
Общество

Руководитель Управления Образования столицы РД Вадим Дибияев призвал жителей города прекратить распространять фейковую информацию и доверять только официальным, проверенным источникам.

 

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