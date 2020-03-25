Руководитель Управления Образования столицы РД Вадим Дибияев призвал жителей города прекратить распространять фейковую информацию и доверять только официальным, проверенным источникам.
Вадим Дибияев призвал родителей махачкалинских школьников проявлять сознательность
- Автор Габи
- 25 марта, 2020. Среда 08:20
В соцсетях интенсивно распространяется ложная информация о том, что учебный год в РД завершат раньше времени.
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