В доме бывшего директора музея-заповедника Дербента ведутся обыски

МВД РД заявляет, что работниками силовых структур в доме экс-главы Дербентского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Али Ибрагимова начат обыск, пишет ТАСС.

Начато дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Нужно напомнить, что Али Ибрагимов занял должность руководителя Дербентского музея-заповедника ещё 1 октября 2013 года, но в конце февраля 2020 года трудовой контракт с ним был прерван.

У властей Дербента были отдельные претензии к работе директора. Была проведена проверка, которая выявила ряд ошибок и нарушений.