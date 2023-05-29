Европейские косули – это коренные жители горных лесов Дагестана. Специалисты заповедника уверяют, что камера зафиксировала семью «хозяев» ареала, так как эти животные не мигрируют и не отходят далеко от своего жилища.
Фотоловушки в заповеднике «Дагестанский» сфотографировали европейских косуль
- Автор Дарья
- 29 мая, 2023. Понедельник 01:17
Фотоловушки, установленные в Тляратинском заказнике заповедника «Дагестанский», сумели запечатлеть на пленку семью европейских косуль.
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