ЗАМАНА - Фотоловушки в заповеднике «Дагестанский» сфотографировали европейских косуль

Фотоловушки в заповеднике «Дагестанский» сфотографировали европейских косуль

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29 мая, 2023. Понедельник 01:17
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Фотоловушки в заповеднике «Дагестанский» сфотографировали европейских косуль

Фотоловушки, установленные в Тляратинском заказнике заповедника «Дагестанский», сумели запечатлеть на пленку семью европейских косуль.

Фотоловушки в заповеднике «Дагестанский» сфотографировали европейских косуль

Европейские косули – это коренные жители горных лесов Дагестана. Специалисты заповедника уверяют, что камера зафиксировала семью «хозяев» ареала, так как эти животные не мигрируют и не отходят далеко от своего жилища.

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