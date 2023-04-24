В Морском заповеднике Галапагосских островов ученые обнаружили новый глубоководный риф

В центре обширного архипелага в Морском заповеднике Галапагосских островов на глубине более чем 400 метров эксперты выявили глубоководный риф, где живет огромное число морских существ.

«Обнаруженные нами рифы содержат до 50-60 процентов живых кораллов во многих районах, что на самом деле очень редко», — поделилась информацией участница экспедиции Мишель Тейлор, уточнив, что возраст кораллов данного рифа превышает 1000 лет.

Специалисты высказываются, что рифы сами по себе уникальны и потенциально имеют глобальное значение для изучения меняющегося климата и его влияния на природу.

«Рифы первозданны и кишат жизнью — розовые осьминоги, омары и различные глубоководные рыбы, акулы и скаты», — сообщает участница экспедиции.