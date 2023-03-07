ЗАМАНА - В Дербенте под жилыми домами обнаружены остатки древнего сооружения

В Дербенте под жилыми домами обнаружены остатки древнего сооружения

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07 марта, 2023. Вторник 16:32
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В Дербенте под жилыми домами обнаружены остатки древнего сооружения В Дербенте под жилыми домами обнаружены остатки древнего сооружения В Дербенте под жилыми домами обнаружены остатки древнего сооружения В Дербенте под жилыми домами обнаружены остатки древнего сооружения В Дербенте под жилыми домами обнаружены остатки древнего сооружения В Дербенте под жилыми домами обнаружены остатки древнего сооружения

Специалисты Дербентского музея-заповедника при осуществлении контроля состояния объектов культурного наследия на седьмом магале в районе Старой торговой площади (памятник федерального значения) под жилыми домами нашли остатки древнего сооружения. Предварительно сообщают, что сооружение когда-то было древним караваном-сараем XVII века.

В Дербенте под жилыми домами обнаружены остатки древнего сооружения

На старых рисунках Дербента (рисунок Адама Олеария 1638год, рисунок Эйхвальда 1825 год) на этом месте отлично просматривается крупный караван-сарай квадратной формы. Известно, что в XVII веке на торговую площадь города выходили 3 караван-сарая: два маленьких караван-сарая и один большой квадратный караван – сарай размерами примерно 50 х 50 метров. О караван-сарае известно, что по периметру здания небольшие комнаты образовывали довольно крупный внутренний двор, имевший единственные ворота.  Если судить по сохранившимся зданиям караван-сараев Дербента начала 20 века – они двухэтажные и с подвалом. Получается, что найдена лишь подземная часть караван-сарая. Дербентским музеем-заповедником в Агентство по охране культурного наследия Дагестана будет передана справка об обнаруженном сооружении для последующей экспертизы и постановки на учет.

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