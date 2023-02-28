Ученые NASA: марсоходы не справились со следами микробов в пустыне Атакама

Эксперты Корнеллского университета рассказали, что современные приборы, отправляемые на Марс для сбора и анализа признаков существования жизни, могут оказаться недостаточно чувствительными для осуществления точных оценок. Об этом информирует издание Science Daily.

«Специалисты считают, что древний органический материал в марсианских породах может быть сложно, если не невозможно, выявить с использованием современных приборов и методов», — отмечает издание.

Исследователи с помощью марсоходов изучили дельту Красного камня в пустыне Атакама в Чили.

Вопреки отрицательным результатам, которые были получены марсоходами, эксперты увидели, что во взятых образцах на самом деле имеются многочисленные микроорганизмы неизвестной классификации — то, что ученые называют «темным микробиомом», — и смесь современных и древних микроорганизмов, которые с трудом можно выявить с использованием современного лабораторного оборудования. В данный момент сотрудники NASA ищут способ перевезти образцы на Землю, дабы продолжить исследование.