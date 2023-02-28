ЗАМАНА - Ученые NASA: марсоходы не справились со следами микробов в пустыне Атакама

Ученые NASA: марсоходы не справились со следами микробов в пустыне Атакама

Автор
28 февраля, 2023. Вторник 10:15
|||
Ученые NASA: марсоходы не справились со следами микробов в пустыне Атакама

Эксперты Корнеллского университета рассказали, что современные приборы, отправляемые на Марс для сбора и анализа признаков существования жизни, могут оказаться недостаточно чувствительными для осуществления точных оценок. Об этом информирует издание Science Daily.

Ученые NASA: марсоходы не справились со следами микробов в пустыне Атакама

«Специалисты считают, что древний органический материал в марсианских породах может быть сложно, если не невозможно, выявить с использованием современных приборов и методов», — отмечает издание.

Исследователи с помощью марсоходов изучили дельту Красного камня в пустыне Атакама в Чили.

Вопреки отрицательным результатам, которые были получены марсоходами, эксперты увидели, что во взятых образцах на самом деле имеются многочисленные микроорганизмы неизвестной классификации — то, что ученые называют «темным микробиомом», — и смесь современных и древних микроорганизмов, которые с трудом можно выявить с использованием современного лабораторного оборудования. В данный момент сотрудники NASA ищут способ перевезти образцы на Землю, дабы продолжить исследование.

Прочитано 33 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top