В Израиле найдено самое раннее свидетельство операции на черепе

В процессе раскопок, которые проходили под руководством Рэйчел Калишер (Rachel Kalisher) из Брауновского университета (США), были обнаружены кости двух людей высшего сословия. На черепе одного из которых исследователи выявили следы хирургической операции, осуществлённой незадолго до их кончины. В ходе трепанации пациенту вырезали 4 пересекающиеся линии в черепе, далее с использованием рычага вытащили кусок кости прямоугольной формы, пишет сайт "Naked-science".

ДНК-анализ выявил, что 2 найденных скелета принадлежали родным братьям, а местонахождение захоронения (в центральном районе города, который вплотную прилегает к дворцовой части) демонстрирует, что эти мужчины являлись частью элитного общества Мегиддо и, возможно, даже членами правящего семейства. Подтверждают эти данные захороненные с ними керамическая посуда и другие ценные предметы.

В данный момент останки братьев изучаются в Германии: специалисты собираются сделать более точный ДНК-анализ и найти бактериальную ДНК, дабы определить причину смерти этих людей.