ЗАМАНА - Ученые считают, что возросшее число ледниковых озер в Новой Зеландии несет угрозу для жизни 15 млн человек

Ученые считают, что возросшее число ледниковых озер в Новой Зеландии несет угрозу для жизни 15 млн человек

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10 февраля, 2023. Пятница 17:00
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Ученые считают, что возросшее число ледниковых озер в Новой Зеландии несет угрозу для жизни 15 млн человек

Примерно 15 миллионов человек по всей Земле живут в регионах, которые могут быть затронуты наводнениями, вызванными таянием ледников, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу новозеландского Университета Кентербери.

Ученые считают, что возросшее число ледниковых озер в Новой Зеландии несет угрозу для жизни 15 млн человек

Как заявляет Томас Робинсон, один из авторов исследования и специалист университета, изменение климата вызывает медленное таяние ледников и формирование ледниковых озер. По мере роста их объема и эрозии почвы растет угроза так называемого прорыва ледникового озера — сброса воды в результате разрушения естественных барьеров, который может происходить внезапно и приводить к большим разрушениям.

"Наше исследование обладает новизной, так как оно определило группы населения, которые проживают на пути возможных потоков воды из этих озер, и демонстрирует, как сильно они уязвимы. С 1990 года число и размер ледниковых озер быстро растут. Мы показали, что в данный момент 15 млн человек могут быть затронуты наводнениями, вызванными прорывами ледниковых озер", — рассказывает Робинсон.

Примерно половина таких уязвимых групп населения приходится на 4 страны: Индия, Пакистан, Китай и Перу. При этом если наиболее серьезный уровень угрозы наводнений обнаружен в первых 3-х странах, то южноамериканские Анды, как считают эксперты, вызывают большее беспокойство, так как они менее исследованы. Кроме того, если в Гималаях и других горных системах Азии количество ледниковых озер с 1990 года увеличилось на 37%, то в Андах оно выросло на 93%.

Как заявляет ученый, авторы исследования надеются, что оно поможет правительствам и международным организациям начать принимать превентивные меры для защиты самых уязвимых групп населения. "Мы будем рады работать совместно с национальными и местными властями в этих повышенных зонах риска, дабы проработать возможные меры по их минимизации, в том числе проводить учения по эвакуации, внедрять ранние системы предупреждения о наводнениях", — высказывается сотрудник университета.
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