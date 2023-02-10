Археологи обнаружили древнейшее свидетельство разделки бегемота человекообразными приматами

Эксперты Национального музея естественной истории при Смитсоновском институте обнаружили, что парантропы, которые являются близкими родственниками современного человека, могли освоить каменные орудия для разделки туш раньше, чем Homo Sapiens, и использовать их для разделки туш бегемотов еще 3 млн лет назад. Статья на тему появилась в издании Science, пишет сайт "Газета.ру".

При раскопках на участке под названием Ньянга в западной Кении исследователи нашли пару крупных коренных зубов, которые принадлежали, вероятно, парантропу — одному из близких родственников современных людей. Здесь же были обнаружены каменные орудия, использующиеся для разделки бегемотов и антилоп. Возраст инструментов составляет от 2,6 до 3 млн лет, что делает их одними из самых старинных каменных орудий.

Находка специалистов стала самым древним свидетельством разделки массивного животного человеком. Анализ микроскопических следов на каменных орудиях и костях животных, найденных в Ньянге, выявил, что данные инструменты применялись для обработки широкого спектра материалов и пищевых продуктов, включая растения, мясо и костный мозг. Огонь человек освоил спустя еще 2 млн лет, поэтому владельцы обнаруженных каменных орудий потребляли сырое мясо, возможно, растирая его в нечто вроде тартара из бегемота, дабы было легче жевать.

В общем исследователи нашли два типа каменных топоров и отщепы. Артефакты, как заявляют эксперты, явно были частью технологического прорыва каменного века — появления олдованской (галечной) культуры.