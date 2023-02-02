Заявка на тему «Разработка сильноточных термоэлектрических преобразователей энергии и охлаждающих систем на их основе для нужд радиоэлектроники и медицинской техники» выиграла грант на сумму 2,8 миллионов рублей на 2 года выполнения работы.
Ученые ДГТУ получили грант РНФ на выполнение научного проекта
- Автор Дарья
- 02 февраля, 2023. Четверг 00:54
В конкурсе Российского научного фонда «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами» одержал победу научный коллектив во главе с экспертом ДГТУ Олегом Евдуловым, информирует пресс-служба вуза.
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