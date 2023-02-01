ЗАМАНА - Окаменелые останки древнего крокодила нашли палеонтологи на побережье Англии

Окаменелые останки древнего крокодила нашли палеонтологи на побережье Англии

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01 февраля, 2023. Среда 11:48
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Окаменелые останки древнего крокодила нашли палеонтологи на побережье Англии

Палеонтологам удалось обнаружить кости древнего морского хищника талаттозухия. Статья на тему была опубликована в издании Journal of Vertebrate Paleontology, информирует сайт "Газета.ру".

Окаменелые останки древнего крокодила нашли палеонтологи на побережье Англии

Талаттозухии — это давно вымершие крокодиломорфы, которые существовали еще в юрском периоде. Морские существа принадлежали к тому же надотряду, что и сегодняшние крокодилы. Заметным различием между ними было наличие плавников вместо лап и хвоста, а также способность к жизни в море.

Ученые нашли окаменелые остатки представителя этой группы крокодилов в британском Дорсете. Возраст останков исчисляется 185 млн лет, в камне отпечатались череп, позвоночник и конечности. Кости принадлежат виду Turnersuchus hingleyae, который отличается от других талаттозухий неполной адаптацией к морской жизни: у него не появилось коротких конечностей, преобразованных в ласты, хвостового плавника и солевых желез. Кроме того, длинная тонкая морда делает его больше похожим на сегодняшних крокодилов. Turnersuchus hingleyae достигал длины 2 метра и, как и прочие талаттозухии, проживал в море, охотясь на морских существ.

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