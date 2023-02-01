ЗАМАНА - Огромный меч и бронзовое зеркало странной формы нашли археологи в древнем захоронении в Японии

Огромный меч и бронзовое зеркало странной формы нашли археологи в древнем захоронении в Японии

Автор
01 февраля, 2023. Среда 11:21
|||
Огромный меч и бронзовое зеркало странной формы нашли археологи в древнем захоронении в Японии

Исследователи из Японии обнаружили при раскопках бронзовое зеркало странной формы и гигантский железный меч длиной более 2 метров.

Огромный меч и бронзовое зеркало странной формы нашли археологи в древнем захоронении в Японии

Крупнейший кофун Томиомаруяма появился примерно во 2-й половине IV века, информирует сайт RuNews24.ru, ссылаясь на The Asahi Shimbun.

Как сообщают, зеркало оказалось одним из самых необычных среди обнаруженных когда-либо. Меч, который достигает 2,37 метра, вовсе стал самым большим. Специалисты считают, что меч люди того времени использовали для ритуалов, а не для сражений, что характерно для большей части подобного оружия.

На данный момент меч называют шедевром периода Кофун. А под зеркалом и мечом находился гроб.

Эксперты считают, что изучение останков позволит получить больше информации об артефактах.

Прочитано 9 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top