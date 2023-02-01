Крупнейший кофун Томиомаруяма появился примерно во 2-й половине IV века, информирует сайт RuNews24.ru, ссылаясь на The Asahi Shimbun.
Как сообщают, зеркало оказалось одним из самых необычных среди обнаруженных когда-либо. Меч, который достигает 2,37 метра, вовсе стал самым большим. Специалисты считают, что меч люди того времени использовали для ритуалов, а не для сражений, что характерно для большей части подобного оружия.
На данный момент меч называют шедевром периода Кофун. А под зеркалом и мечом находился гроб.
Эксперты считают, что изучение останков позволит получить больше информации об артефактах.