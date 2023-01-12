ЗАМАНА - Более 100 потайных дверей обнаружено в Великой Китайской стене

Более 100 потайных дверей обнаружено в Великой Китайской стене

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12 января, 2023. Четверг 16:44
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Более 100 потайных дверей обнаружено в Великой Китайской стене

Эксперты Тяньцзиньского университета обнаружили внутри Великой Китайской стены более 130 тайных проходов, информирует издание Naked Science.

Более 100 потайных дверей обнаружено в Великой Китайской стене

Несмотря на всемирную известность и популярность среди туристов Великой китайской стены, архитектурное творение почти не изучалось. Идея сохранения монументального сооружения пришла в голову Дэн Сяопину только в 1984 году. 

Исследуя письменные источники, специалисты выяснили, что внутри стены имеются секретные проходы. Они начали снимать на пленку поверхность сооружения, в процессе просмотра материала получилось найти более 130 проходов. Их в прошлые века использовали в сражениях, для торговли и выгула домашних животных.

Проходы скрыты от глаз благодаря проектированию, они идеально сочетаются с рельефом местности. Внутри стен имеются отверстия с обороняющейся стороны, а выход на сторону врага замаскирован кирпичами, в случае атаки легко разбиваемые, дабы можно было неожиданно напасть на противника.

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