Комбинированные события экстремальной жары и засухи (англ. compound drought–heatwave, CDHW) считается одним из самых худших климатических сценариев, которые угрожают стабильному развитию человеческой жизни. Физические алгоритмы, лежащие в основе CDHW и их влияния на социальную среду, все еще плохо изучены. Дабы предсказать, как глобальное потепление отразится на экстремальной жаре и засухе, специалисты создали большую климато-гидрологическую модель, состоящую из 111 элементов.
В случае худшего развития событий, при котором углеродные выбросы достигнут высокого уровня, частота экстремальных CDHW увеличится в 10 раз по всей планете, что будет сопровождено неравномерным негативным воздействием на сельскохозяйственные экосистемы и социо-экономическую продуктивность к концу нынешнего века.