Извержение вулкана в Тонге оказалось самым крупным за всю историю наблюдений

Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, которое вызвало стихийное бедствие в Королевстве Тонга в январе этого года, стало самым масштабным за всю историю наблюдений. Такое мнение высказывают эксперты новозеландского государственного института водных и атмосферных исследований (NIWA), разместившие в сети свой отчет об изучении вулкана в понедельник, 21 ноября.

"Вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай при извержении осуществил самый большой атмосферный взрыв, зафиксированный на Земле за более чем 100 лет. В результате более 10 куб. км морского дна переместилось со своего места, что на треть больше, чем считалось после первоначальной оценки. Три четверти перемещенного грунта оказалось в 20 километрах от самого вулкана", — отмечается в отчете NIWA.

Как заявляет руководитель исследовательской команды института Кевин Маккей, извержение Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай также показало рекордную высоту выброса дыма и пепла.