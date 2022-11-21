"Вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай при извержении осуществил самый большой атмосферный взрыв, зафиксированный на Земле за более чем 100 лет. В результате более 10 куб. км морского дна переместилось со своего места, что на треть больше, чем считалось после первоначальной оценки. Три четверти перемещенного грунта оказалось в 20 километрах от самого вулкана", — отмечается в отчете NIWA.
Как заявляет руководитель исследовательской команды института Кевин Маккей, извержение Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай также показало рекордную высоту выброса дыма и пепла.