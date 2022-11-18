17 ноября эксперты рассказали про найденные на северо-востоке Испании останки черепахи по имени Leviathanochelys aenigmatica, которая была примерно 3,7 метра в длину, весила чуть менее 2-х тонн и жила в меловой период — последнюю главу в эпоху жизни динозавров. Это самая крупная в истории черепаха в Европе.