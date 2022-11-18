Она затмила самую большую сегодняшнюю черепаху — кожистую, достигавшую 2 метра в длину и известную своими марафонскими морскими перемещениями. Leviathanochelys почти сравнялся с крупнейшей найденной черепахой — Archelon, жившую примерно 70 млн лет назад и достигавшую примерно 4,6 метра в длину.
В Испании обнаружены останки черепахи Leviathanochelys aenigmatica размером с автомобиль
- Автор Дарья
- 18 ноября, 2022. Пятница 16:44
В субтропических морях, которые омывают берега архипелага, составлявшего Европу 83 млн лет назад, бороздила одна из самых больших в истории черепах, рептилия размером с маленькую машину — если быть точнее, Mini Cooper.
17 ноября эксперты рассказали про найденные на северо-востоке Испании останки черепахи по имени Leviathanochelys aenigmatica, которая была примерно 3,7 метра в длину, весила чуть менее 2-х тонн и жила в меловой период — последнюю главу в эпоху жизни динозавров. Это самая крупная в истории черепаха в Европе.
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