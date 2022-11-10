ЗАМАНА - Ученые: в ближайшие 10 лет в Арктике летом начнет исчезать лед

Ученые: в ближайшие 10 лет в Арктике летом начнет исчезать лед

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10 ноября, 2022. Четверг 16:42
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Ученые: в ближайшие 10 лет в Арктике летом начнет исчезать лед

Команда исследователей в преддверии 27-й Конференции ООН по вопросам изменения климата раскрыла опасность таяния льда в Арктике в летний сезон. Статья на тему появилась в The Guardian.

Ученые: в ближайшие 10 лет в Арктике летом начнет исчезать лед

Из доклада экспертов выходит, что в течение 10 лет район может «окончательно» остаться без морского льда, что приведет к ужаснейшим последствиям для всего живого.

«Сейчас мы ничего не можем с этим сделать. Мы просто наломали дров и позволили системе крайне сильно нагреться», — описала ситуацию специалистка Массачусетского университета Джули Бригам-Гретта.

Как прогнозируют авторы работы, сокращение льда откроет темный Северный Ледовитый океан, который начнет поглощать, а не отражать тепло, усиливая глобальное потепление. Это также может привести к самому большому за 130 000 лет «импульсу талой воды», что повлияет на прибрежные районы.

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