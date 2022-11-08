ЗАМАНА - Ученым удалось впервые перелить искусственную кровь пациенту

Ученым удалось впервые перелить искусственную кровь пациенту

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08 ноября, 2022. Вторник 09:32
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Ученым удалось впервые перелить искусственную кровь пациенту

Выращенные в лаборатории эритроциты медики перелили добровольцам в рамках первого в истории клинического испытания, которое способно помочь революционизировать методы лечения людей с серповидно-клеточной анемией и талассемией. Статья на тему появилась в издании The Guardian.

Ученым удалось впервые перелить искусственную кровь пациенту

Искусственные клетки крови выращивались из стволовых клеток доноров, что в скором времени может позволить увеличить объемы донорской крови для переливания. В исследовании изучается продолжительность жизни выращенных в лаборатории клеток по сравнению с инфузиями стандартных эритроцитов от того же донора.

«Это тяжелое и интересное испытание — гигантский шаг вперед для производства крови из стволовых клеток», — высказался профессор Эшли Той из Бристольского университета и исследователь, который принимал участие в этом испытании. — Это первый случай переливания созданной в лаборатории крови из донорских стволовых клеток, и мы рады видеть, насколько прекрасно клетки ведут себя в конце клинического испытания».

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