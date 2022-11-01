Исследователи определили источник сигнала, полученного 26 лет назад возле Титаника

Более 26 лет назад исследователь и опытный дайвер Пол Генри Наргеолет зарегистрировал странный сигнал во время изучения места затопления «Титаника» с гидролокатором.

Источник появления сигнала выявить не получилось до сих пор. Выдвигалась теория, что звук мог идти от самого судна, отмечает ScienceAlert.

В результате недавнего погружения в рамках экспедиции учёные смогли определить, что именно уловил гидролокатор. Это был обширный риф, который населен морскими существами. Его глубина примерно 2900 метров. Участники экспедиции увидели губок, кораллы, рыб, омаров и других морских жителей на вершине базальтового хребта.