ЗАМАНА - Исследователи определили источник сигнала, полученного 26 лет назад возле Титаника

Исследователи определили источник сигнала, полученного 26 лет назад возле Титаника

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01 ноября, 2022. Вторник 16:50
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Исследователи определили источник сигнала, полученного 26 лет назад возле Титаника

Новые кадры, опубликованные OceanGate Expedition, раскрыли многолетний секрет трагического события прошлого столетия.

Исследователи определили источник сигнала, полученного 26 лет назад возле Титаника

Более 26 лет назад исследователь и опытный дайвер Пол Генри Наргеолет зарегистрировал странный сигнал во время изучения места затопления «Титаника» с гидролокатором.

Источник появления сигнала выявить не получилось до сих пор. Выдвигалась теория, что звук мог идти от самого судна, отмечает ScienceAlert.

В результате недавнего погружения в рамках экспедиции учёные смогли определить, что именно уловил гидролокатор. Это был обширный риф, который населен морскими существами. Его глубина примерно 2900 метров. Участники экспедиции увидели губок, кораллы, рыб, омаров и других морских жителей на вершине базальтового хребта.

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