Ученые: на Марсе обнаружены следы древнего океана и рек

Следы древнего океана были найдены благодаря использованию новых топографических карт красной планеты. С помощью них эксперты смогли разглядеть более 6500 км хребтов, сгруппированных в 20 систем. Как выяснилось, эти структуры в итоге оказались дельтами бывших рек и подводных каналов — остатками береговой линии. Наблюдения подтвердили, что возраст рельефа составляет примерно 3,5 млрд лет со слоем осадочных пород не менее 900 метров, охватывающих сотни тысяч квадратных метров. Результаты работы говорят о том, что на Марсе когда-то случилось повышение уровня океана, что соответствовало длительному теплому и влажному климату, а не тому, который царит на ней сейчас.