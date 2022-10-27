ЗАМАНА - Ученым удалось создать первый квазичастичный конденсат Бозе-Эйнштейна

Ученым удалось создать первый квазичастичный конденсат Бозе-Эйнштейна

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27 октября, 2022. Четверг 13:26
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Ученым удалось создать первый квазичастичный конденсат Бозе-Эйнштейна

Исследователям удалось создать конденсат Бозе-Эйнштейна из квазичастиц — квантами коллективного возбуждения в твердых телах и сложных физических системах, способных обладать некоторыми свойствами настоящих частиц, включая заряд или спин, информирует "Лента.ру".

Ученым удалось создать первый квазичастичный конденсат Бозе-Эйнштейна

В этом случае экзотическое состояние, часто называемое 5-м состоянием материи, получилось достать из экситонов, которые образуются внутри полупроводников и изоляторов. Результаты работы появились в издании Nature Communications. Конденсат Бозе-Эйштейна состоит из частиц, которые относятся к бозонам, они могут пребывать в одном и том же основном квантовом состоянии (их принципиально нельзя отличить одну от другой) и ведут себя подобно одной «размытой» частице. Это отличает бозоны от фермионов (например, электронов), в отношении которых работает принцип запрета Паули.  Чтобы получить Бозе-конденсат, группу частиц или атомов, которые ведут себя как бозоны, охлаждают до максимально низкой температуры, до миллиардных долей градуса выше абсолютного нуля. Квантовые эффекты в подобной системе могут быть видны невооруженным глазом, что проявляется как, например, сверхтекучесть.

 

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