ЗАМАНА - Nature: выявлена древнейшая человеческая ДНК в Великобритании

Nature: выявлена древнейшая человеческая ДНК в Великобритании

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27 октября, 2022. Четверг 10:51
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Nature: выявлена древнейшая человеческая ДНК в Великобритании

Экспертам Института археологии Университетского колледжа Лондона, Музея естествознания и Института Фрэнсиса Крика из Великобритании удалось датировать 2 миграции древнейших людей на территорию Британских островов, информирует сайт Lenta.ru.

Nature: выявлена древнейшая человеческая ДНК в Великобритании

Согласно работе, результаты которой появились в издании Nature Ecology and Evolution, после окончания ледникового периода древние люди начали медленно переселяться в Британию. Совершалось это в 2 этапа и путешествовали наши предки в двух отдельных группах.

Радиоуглеродное датирование останков древних людей, находящихся в пещере Го в графстве Сомерсет, говорит о том, что впервые люди появились в Британии 16 000 лет назад. ДНК второго человека выявило, что он попал на острова во второй группе около 14 000 лет назад из Ближнего Востока.

Обе миграции случились после ледниковой эпохи и по мере потепления климата людям пришлось перемещаться в северную Европу, в которой условия были помягче. 

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