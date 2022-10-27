В Физическом институте имени Лебедева представили первый российский томограф

В Физическом институте имени П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) показали первый российский томограф нового поколения, который на 70% состоит из отечественных комплектующих, информирует сайт «Известия».

Снаружи аппарат похож на все иностранные аналоги, которые стоят в больницах России. Однако технология отличается от западной, в последующем разработчики планируют полностью уйти от иностранных деталей.

«Мы готовы к старту массового производства аппарата. Для этого необходимо подобрать все требуемые для промышленного применения комплектующие. Мы стремимся к выпуску 100 штук в год, что полностью покрывает российские потребности», – высказался начальник отделения физики твердого тела ФИАН Евгений Демихов.