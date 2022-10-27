Снаружи аппарат похож на все иностранные аналоги, которые стоят в больницах России. Однако технология отличается от западной, в последующем разработчики планируют полностью уйти от иностранных деталей.
«Мы готовы к старту массового производства аппарата. Для этого необходимо подобрать все требуемые для промышленного применения комплектующие. Мы стремимся к выпуску 100 штук в год, что полностью покрывает российские потребности», – высказался начальник отделения физики твердого тела ФИАН Евгений Демихов.