ЗАМАНА - Поставлен новый рекорд скорости проводного интернета в 1,8 петабита

Поставлен новый рекорд скорости проводного интернета в 1,8 петабита

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25 октября, 2022. Вторник 18:07
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Поставлен новый рекорд скорости проводного интернета в 1,8 петабита

Международная группа разработчиков Технического университета Дании (DTU) и Технологического университета Чалмерса в Гетеборге (Швеция) побила рекорд по скорости передачи данных при использовании одного лазера и одного оптического чипа. Результаты работы появились в Nature Photonics.

Поставлен новый рекорд скорости проводного интернета в 1,8 петабита

В общем в процессе эксперимента команда смогла передать 1,8 петабит информации в секунду, что соответствует одному миллиону гигабит или удвоенному глобальному интернет-трафику. Такое число данных при применении только от одного оптического источника и одного инфракрасного лазера было переслано впервые.

Алгоритм работы заключается в расслоении света (одной частоты) лазера на радужный спектр с помощью чипа. В итоге исследователи получают множество частот (цветов), которые далее можно выделить и использовать для передачи сведений. В случае использования альтернативного современного коммерческого оборудования потребовалось бы более 1000 лазеров.

Ученые озвучили, что некоторые из характерных параметров были достигнуты случайно, а не целенаправленно, а впоследствии были оптимизированы. Математические расчеты выявили, что таким способом в будущем можно передавать до 100 петабит в секунду. Технология уменьшит энергопотребление в использовании интернета и телекоммуникаций, благодаря чему сократится климатический след.

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