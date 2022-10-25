Группа исследователей заявила о доказательствах лабораторного происхождения COVID-19

Исследовательская команда представила доказательства лабораторного происхождения COVID-19. Об этом проинформировал сайт немецкого телеканала n-tv.

«Наши результаты демонстрируют, что данный вирус на 99,9% является искусственной, вероятно, манипулированной копией естественного вируса», — сообщил телеканалу один из авторов работы Валентин Бруттель.

Эксперты опубликовали свое исследование в виде препринта, который еще не прошел процесс научного рецензирования. В статье отмечается, что Sars-CoV-2 является преднамеренно генетически модифицированным вирусом.

Бруттель также озвучил, что методы, которые, вероятно, применялись при производстве Sars-CoV-2, также используются в крайне похожей форме отдельными вирусологическими лабораториями для создания синтетических вирусов.